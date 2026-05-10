ブラックピンク・リサの最新ヘアが、海外SNSでじわじわ大ブーム。きっかけは、ファッションの最大級イベント、メットガラ2026で披露した“額に1本だけ流したウェーブ前髪”。「急にオシャレ見えする」「色気が出る」とTikTokで真似する人が続出しているんです。 「前髪1本だけ」が逆に可愛い…！ 今回リサが取り入れていたのは、“Spit Curl（スピットカール）”と呼ばれるヘアアレンジ。顔まわりに細く残