9日午後、嘉島町を流れる御船川で、身元不明の女性の遺体が見つかりました。遺体が見つかったのは、嘉島町上島の御船川にかかる森崎橋付近です。警察によりますと、9日午後1時半過ぎ、通行人から「川にうつぶせで人が浮かんでいる」と警察と消防に通報がありました。 遺体は60代から80代の女性で、身長163センチほど。目立った外傷はなく、白地に黒のボーダー柄の長袖のシャツに黒のスカートとタイツ、水色