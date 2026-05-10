メガハウスは、『劇場版 呪術廻戦 0』より「るかっぷ 劇場版 呪術廻戦 0 狗巻棘【限定座布団付き】」(6,710円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「るかっぷ 劇場版 呪術廻戦 0 狗巻棘【限定座布団付き】」(6,710円)『劇場版 呪術廻戦 0』の狗巻棘がいよいよ「るかっぷシリーズ」に登場。「るかっぷ」は「look up(見