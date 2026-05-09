Image: Raymond Wong / Gizmodo US まだ初期、いや初期の終わりに差し掛かっている印象を受けるスマートグラス業界。Samsung、Googleが近いうちに参入し、過渡期を迎えるのだろうと思いますが、今はまだその手前。ゆえに、スペックも目的も幅広い、自由なスマートグラスがさまざまなメーカーから登場しています。期待したくなるもの、不安になるものありますが、今回のモデルは不安も期待も