三重・鳥羽市にある鳥羽水族館は、5月8日（金）に、ラッコのメイの体調と今後の公開について発表。食事の量が減少するなど体力の衰えが見えはじめているそうで、今後の公開を状況に合わせて調整していくという。【動画】ラッコのメイ、去年の誕生日の様子■電話や現地での問い合わせは「お控えを」鳥羽水族館のアイドルとして大人気のラッコ、メイ。明日5月9日（土）には22歳を迎える高齢のラッコだが、鳥羽水族館は「現在、メ