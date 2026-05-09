「Notionのように文書やデータベースを整理しつつ、Miroのように自由なキャンバスへ図や付箋を並べたい」というようなブロック文書と無限キャンバスを統合し、さらにセルフホストにも対応した知識管理ツール「AFFiNE」が公開されています。AFFiNE - All In One KnowledgeOShttps://affine.pro/toeverything/AFFiNE: There can be more than Notion and Miro. AFFiNE is a next-gen knowledge base that brings planning, sorting a