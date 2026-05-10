Aぇ! group、草間リチャード敬太、西村拓哉が、18日深夜0時30分から放送されるテレビ東京の特別番組『リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！』（※4回放送予定）に出演することが決定した。【写真】自然豊な場所で笑顔をみせるAぇ! group＆リチャード＆西村拓哉同番組は、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）を撮り終えた6人が、千葉県でグランピングを満喫。Vlogっぽいゆる〜いプライベート感た