5月10日は「母の日」。夫の母に「なにを贈ろうかな」と頭を悩ませている人も少なくないのでは？今回、みなさんと同様に“母の日ギフト問題”と対峙する40代編集部員が自身に起こった「まさかの義母トラブル」と、AI・ChatGPTに相談してわかった「衝撃の真相」をレポートします。「母の日」という名の、年に1度のプレッシャー「母の日」…。それは世の嫁たちにとって、1年のうちでもっとも胃が痛くなるイベントかもしれません。【