上司や同僚と親密になりたい時や聞きづらい質問の時に使うと有効的な自己開示の使い方 先に自分の話をすると 開示しやすくなる 自己開示の有効的使い方 人に何かを尋ねる際、特に聞きづらい話を尋ねたいときに使うと有効なテクニックがある。 例えば事故に関する話を聞きたいと思ったら「実は自分も若いときに大きい事故にあって…」と先に自分の情報を開示すると相手もオープンに話をしてくれる場合がある。 これ