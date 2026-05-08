4月29日に東京都福生市で男子高校生をハンマーで殴打し、5月1日に殺人未遂容疑で逮捕された高林輝行容疑者（44）。当初は「殺すつもりはなかった」と容疑を否認していたが、2日から警視庁の取り調べに応じておらず、3日に予定されていた送検も拒否したという。「事件が発生したのは、29日の午前7時半ごろでした。高林容疑者の母親が午前6時ごろ、自宅近くにある焼肉店の駐車場でたむろしていた高校生らに騒音を注意したそうです。