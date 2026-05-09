スターの人気は、フォロワー数で測れるのか。そんな問いを改めて突きつけるような騒動が、インスタグラムで起きている。【衝撃】「彼らが崩れ落ちる音」BTSに酷評レビュー5月6日以降、世界中のインスタグラムユーザーの間で、フォロワー数が急に減ったという報告が相次いだ。海外メディアやSNSでは、Metaが大規模にボットや非アクティブアカウントを整理したのではないかとの見方が広がり、いわゆる“フォロワー激減祭り”のような