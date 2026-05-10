糖尿病というと、「肥満体型の中高年の病気」といったイメージを持つ人も多いかもしれません。しかし実際には、そうとは限らないようです。本記事では、桑名メディカルクリニック院長の堀田康広先生に、糖尿病の基本から、見逃されやすい“隠れ糖尿病”のサイン、隠れ糖尿病の検査などについて話を聞きました。 ※2026年1月取材。 ≫【一覧でわかる】『隠れ糖尿病』の初期サイン 監修医師：堀田 康広（桑名メディカ