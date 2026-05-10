磐越道で発生した北越高校の部活バス事故で、学校は10日午後6時半過ぎから会見を開き「費用を安くしたいからレンタカーを手配してほしいと依頼したことはない」と主張しました。北越高校のバス事故を巡り、高校は10日、男子ソフトテニス部の保護者会を行いました。その後開かれた会見では顧問が同席し、事故について謝罪しました。【北越高校ソフトテニス部顧問】「私がバスに同乗していれば運転手の異変に気づき、運転を