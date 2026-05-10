猫が後ろをついてくるときの理由4つ 猫が後ろをついてくる行動には、猫の本能や学習、飼い主との関係性などが関わっています。後をついてくる4つの理由を知って、愛猫の気持ちに気づいてあげてください。 1.親愛と信頼（母猫代わり） 飼い主を母親のように慕っているパターンです。成猫になっても子猫のような行動が続く「幼形成熟（ネオテニー）」という状態で、人間に育てられた猫に見られます。特