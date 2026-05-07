7日午前11時20分ごろ、山梨県山梨市三富上釜口の西沢渓谷で、ハイキングコースを散策していた東京都渋谷区代々木1丁目の会社員清水静子さん（59）が滝つぼに転落した。同行者が119番し、山梨県警などの救助隊が清水さんを見つけたが、その場で死亡が確認された。清水さんは先に落ちた飼い犬を助けようとしていた。県警によると、滝つぼの水面はハイキングコースの数メートル下にあった。飼い犬は見つかっていないという。清水