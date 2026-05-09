このゴールデンウィークに自宅に泊まりにきた義母の言動について、不満をつづった女性の投稿がThreadsで注目を集めています。投稿者の女性は、大型連休中、外食をのぞいて、すべての食事を作り続けたそうです。女性が理解できなかったのは、毎食後、義母が女性に言う「お粗末さまでした」という言葉でした。その場にいた女性の夫は何も言わなかったといいます。「お粗末さまでした」は本来、食事を作った側が使う言葉とされていま