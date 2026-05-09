卓球・世界選手権団体戦日本3―0ドイツ（2026年5月9日英ロンドン）決勝トーナメントの準決勝が行われ、女子の日本はドイツを3―0で下して決勝進出を決め、55年ぶりとなる金メダル獲得に王手をかけた。第1試合はここまで全試合に出場して8戦全勝のエース張本美和（木下グループ）。43歳のカットマン、ハン・インに第1ゲームは5―11と先取される。第2ゲームも先行を許して先にゲームポイントを握られたが、粘りを発揮し