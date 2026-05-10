可愛すぎる豆柴の「カッパ姿」が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3万2000回再生を突破し、「笑ってしまいました」「頭の被せ具合がかっこいいw」「パン屋さんみたい(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：雨の日、犬がカッパを着れなくなったので『即席で作ってみた』結果→想像以上に『似合っている光景』】 即席カッパで雨散歩 TikTokアカウント「ice.mameshiba」の