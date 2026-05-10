お笑いコンビ「おぎやはぎ矢作兼（54）が9日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。引っ越しの際の思わぬ大失敗について語った。番組では、一般の観覧者がゲストに質問する「なにをきくねん」の企画を実施。「何か後悔したことはありますか？」と聞かれた矢作は、「失敗したなというのはね。後悔じゃないんですけどね。今でこそ、仮想通貨って誰でも知ってるじゃないですか。10年ぐらい前