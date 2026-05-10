【モデルプレス＝2026/05/10】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が5月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。すっぴん姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】美人インフルエンサー「そばかすもチャームポイント」透明感溢れるすっぴんショット◆Mumeixxx（むめい）、すっぴん披露Mumeixxxは「すっぴんそばかすだらけ」とつづり、SNS「BeReal」からの画像をシェア。枕に頭