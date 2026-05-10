ペンギン推しにはたまらない、ペンギングッズの祭典！ペンギンを専門テーマにした期間限定イベント「新宿ペンギンバザール」が、2026年5月6日（水・振）〜11日（月）まで、小田急百貨店新宿店7階イベントスペースにて開催。東京都内での開催は昨年に続き2回目。陶器、紙雑貨、布雑貨、ぬいぐるみ、アクセサリーなど、人気クリエーター60組以上による選りすぐりの作品がラインアップ。「ここでしか買えない」限定商品も多数登場。筆