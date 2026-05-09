福島県の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールなどに衝突し、北越高校（新潟市中央区）の生徒など21人が死傷した事故で、警察はマイクロバスを運転していた若山哲夫容疑者（68）を逮捕した。【画像】「新潟陸上界では名の知れた人物」逮捕された若山哲夫容疑者を見る謝罪する北越高校校長ら©︎文藝春秋社会部記者の解説。「若山容疑者は5月6日、蒲原鉄道（新潟県五泉市）が手配したマイクロバスを運転し、部