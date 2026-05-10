King ＆ Prince初のトラベルバラエティ『King & Prince がまちあわせ in LA』が6月よりディズニープラスで独占配信されることが決定した。永瀬廉と高橋海人（※高＝はしごだか）が、アメリカ・ロサンゼルスを舞台に、2人の絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦する。このほど、2人の飾らない素顔を捉えたティザー映像とファーストルックが解禁となった。【動画】King ＆ Prince、LAを“ニコイチ旅”これまでも、ミッキ