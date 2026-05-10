卓球世界選手権の女子団体戦準々決勝が2026年5月8日にイギリス・ロンドンで開催され、ルーマニアが3-1でフランスを破り、26年ぶりの表彰台入りを決めた。試合直後の様子がX上で「見た時に呆れてしまった」などと批判を集めている。「大切な台を壊してしまうかも」「しかも室内とは言え土足」ルーマニア優勢で突入した第4試合は、ベルナデッテ・スッチ選手（ルーマニア）とユアン・ジャナン選手（フランス）が戦った。第1ゲームは奪