◆英プレミアリーグ第３６節ブライトン３―０ウルバーハンプトン（９日・ブライトン）ブライトンの日本代表ＭＦ三笘薫が、ウルバーハンプトン戦で左太もも裏付近を痛め、後半１３分に途中交代した。試合後に会見したブライトンのヒュルツェラー監督は「スキャンの結果を待たなければならないが、良くは見えない」と、三笘の状態が思わしくないことを明かし、表情を曇らせた。１５日に、日本代表のＷ杯メンバー発表を控え、北中