モデルの中村里砂が9日、自身のXを更新。母・淳子さんが急逝してからの日々をつづった。【写真】笑顔で夫と…中村雅俊の妻・淳子さん亡くなる2ヶ月前のショット里砂は「家の事すべてを任せてしまっていた母が急逝してから、とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しました。温かいメッセージや、仕事のフォローをしていただいた関係者の皆様、本当にありがとうございます」と記している。2日、雅俊の所