京都府南丹市の安達結希君＝当時（11）＝の遺体が同市内の山中で見つかった事件で、京都府警は死体遺棄容疑で逮捕していた養⽗・安達優季（ゆうき）容疑者（37）を殺人容疑で再逮捕した。容疑者は3月23日、結希君ともに家を出たのち、1、2時間後には殺害し自宅近くの山付近に遺体を遺棄した疑いが持たれている。容疑者は、結希君を探すように装いながら少なくとも３回、遺体が見つからないよう車に乗せて転々と遺棄場所を変