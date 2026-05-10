◇大相撲夏場所初日（2026年5月10日東京・両国国技館）脊髄損傷の大ケガから復活し、3年ぶりに関取復帰を果たした十両・炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）が栃大海（26＝春日野部屋）を押し出しで下し、十両力士としては23年春場所千秋楽の白鷹山戦以来の勝利を挙げた。化粧まわしを締めるのも23年夏場所9日目以来。土俵入りで西の花道から登場すると割れんばかりの拍手で迎えられた。館内には「炎鵬お帰りなさい」などのメッセ