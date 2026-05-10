球団のレジェンドとして大きな期待を背負った金本氏が、最初に着手したのはドラフトからの育成改革だった(C)産経新聞社育成重視を前面に打ち出した「鉄人」2023年に18年ぶりのリーグ優勝を果たし、昨年は史上最速でのペナントレース制覇。球団史上初の連覇を狙う今季も開幕から快調に白星を重ねている阪神が、「常勝軍団」と呼ばれることに疑いはない。【動画】バックスクリーンにぶち込んだ圧巻弾！強烈すぎる佐藤輝明の2打席