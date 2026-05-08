「ドジャースに入るというより、ドジャースを倒したい」これは今季、西武からヒューストン・アストロズに移籍した今井達也が、あるニュース番組に出演したときに発したメッセージだ。こうした今井の発言が大きな話題となっている。「今井の『ド軍を倒したい』発言は、アメリカでも多く取り上げられたようで、地元ファンは、この一言で『アストロズに入る資格がある』と認めたようです。彼は入団会見で『WBCに出る予定はありま