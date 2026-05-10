“韓国ゾンビマスター”ことヨン・サンホ監督がメガホンを握り、女優チョン・ジヒョン、俳優ク・ギョファン、チ・チャンウクなど、豪華ラインナップで話題になっている映画『群体』（原題）がついにベールを脱いだ。第79回カンヌ国際映画祭の「ミッドナイト・スクリーニング」部門に正式招待され、世界的な関心の高さを証明した『群体』が、圧倒的なサスペンスを詰め込んだ公式予告編を公開し、観客の心拍数を上げている。【写真】