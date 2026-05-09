「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が8日、自身のYouTubeチャンネルで生配信を実施。米イラン攻撃にともなう中東情勢の悪化を受けた「オイルショック」到来の可能性について、私見を述べた。ひろゆき氏は、リスナーから「ホルムズ海峡閉鎖からの『令和版オイルショック』の可能性は、何％ぐらいでしょうか？長期化しますか？」という質問に回答。「今のところ“長期化しない情報”はないですね」