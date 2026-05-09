【ワシントン共同】米メディアは8日、トランプ大統領が食品医薬品局（FDA）のマキャリー長官の解雇を検討していると報じた。電子たばこなどの承認手続きが遅いとしてトランプ氏が不満を募らせていたという。マキャリー氏は、ワクチン懐疑派でFDAを所管する厚生省のケネディ長官と関係が近い。トランプ氏は昨年8月、同じく厚生省所管の疾病対策センター（CDC）所長だったスーザン・モナレズ氏を解雇している。モナレズ氏はワク