2025年度に発生した「洋菓子店」の倒産（負債1000万円以上、法的整理）は65件に上り、2年続けて最多を更新しました。【写真】昨今の物価高は洋菓子店を直撃している株式会社帝国データバンクが2000年4月1日から2025年3月31日まで行った調査・分析によると、倒産件数は物価高を背景に急増した前年度の51件から14件・約3割も増えました。25年度に入ってさらに物価高が加速し、材料費が高騰する一方で、専門店に匹敵するようなコンビ