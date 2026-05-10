アメリカのデンバー国際空港で8日夜、フェンスを乗り越えて滑走路に入り込んだ人物が離陸中の旅客機と接触し、死亡しました。パイロット「滑走路で停止する。誰かに衝突し、エンジンから火がでている」アメリカ・コロラド州にあるデンバー国際空港で8日夜、フロンティア航空の旅客機が滑走路を歩いていた人物と接触する事故が発生しました。空港は9日、何者かが自らフェンスを乗り越え滑走路に侵入したその2分後に、離陸中の旅客機