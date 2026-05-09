Image: Huw Williams / Wikimedia ヨウシュヤマゴボウ（別名: アメリカヤマゴボウ） 毒を食らわばレアアースまで。ジスプロシウムという名前に聞き覚えあります？ ピンとこない人がほとんどだと思います。私にはまったく覚えがありません。元素番号66番のレアアースで、みなさんがこの記事を読めている理由のひとつだったりするかもしれませんよ。ジスプロシウムは、磁力にすごく敏感なのが特