ユーチューバー・ヒカル（34）が9日に公式X（旧ツイッター）を更新。タレント・タモリ（80）について「全く面白くない」などと発言したことが物議を醸している件について言及した。ヒカルは4月20日に自身のYouTubeチャンネルを更新。タモリについて、司会能力の高さなどは認めながらも「全く面白くない」と発言。動画で共演したお笑いコンビ「キングコング」の“カジサック”こと梶原雄太も「俺は正直そんなですよ」と本音を漏