専業投資家のテスタが9日、自身のXを更新し、定期的に報告している「スーパー長期ほったらかし口座」の現在の状況を説明した。【画像】気になる銘柄！ケタ違いの含み益公開されたテスタの保有株など最近は先物取引や持ち株などを紹介していたが、今回は「スーパー長期ほったらかし口座 定期的観察その14」と長期保有目的の口座の現状を報告。任天堂やBTC、S＆P500、オルカンなどさまざまあり、「前回,988,429,773→2,068,