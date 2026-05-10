１０日午後４時３５分頃、東海道線の小田原発高崎行き上野東京ライン上り線車内で、乗客が「スプレーのようなものがまかれた」などと異常を訴える通報があった。電車は川崎駅で停車し、消防によると、気分が悪いと訴える乗客がおり、３人が救急搬送された。意識はあり、軽症だという。消防が車内を調べたところ、有毒な成分は検知されなかった。ＪＲ東日本によると、東海道線の上りは横浜―品川駅間で一時運転を見合わせ、横須