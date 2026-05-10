◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第3日（2026年5月9日茨城県茨城GC西C（6718ヤード、パー72））難度の高いメジャーのセッティングに加え、ピンフラッグがしなるほどの強風が吹き、第3ラウンドは全選手の平均ストロークが79.7424。大会史上最多ストロークを更新し、ツアー史上でも19番目（パー72）に多い記録となった。過去、平均ストローク80以上のラウンドは15回で最多記録は01年日本女子オープン（北海道