「陸上・木南道孝記念」（１０日、ヤンマースタジアム長居）男子１００メートル予選で東京五輪代表の小池祐貴（３０）＝住友電工＝は１組（追い風０・５メートル）に出場し、１０秒４２で３着となり、上位８人による決勝進出を逃した。小池は昨年の大会で１０秒０９をマークし２連覇がかかっていた。小池はスタートは悪くなかったものの、中盤から伸びを欠いた。「体の調子は悪くないけど、思ったより顔を上げてから走れなか