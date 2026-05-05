人気占い師として一世を風靡した細木数子氏はどんな人物だったのか。Netflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」の参考文献『細木数子 魔女の履歴書』（講談社）を書いたノンフィクションライターの溝口敦さんは「細木数子はヤクザと密接な付き合いがあっただけでなく、彼女自身もヤクザとしてふるまっていた」という――。■ドラマ公開で注目される「細木数子の功罪」細木数子の生き様がNetflixでドラマ「地獄に堕ちるわよ」になった。私