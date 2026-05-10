5月8日早朝、神奈川県横浜市で、市道の道路が陥没する事態となった。「陥没した道路は、横浜駅ほど近くの繁華街。近くにはカラオケ店や飲食店などが立ち並び、人通りもそれなりに多い箇所でした。発生当日の警察の発表によると、市道の中央付近に幅約4〜5m、深さ15cmほどの陥没ができているということです」（社会部記者）現在も復旧作業が続いているというが、翌日9日には範囲が拡大する事態となってしまった。8日には見えていた