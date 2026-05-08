複数の女の子に、わいせつな行為を繰り返した罪などに問われた男に実刑判決です。 【写真を見る】複数の女の子にわいせつ行為繰り返した41歳男 懲役12年の実刑判決 病院勤務中に権限悪用…子どもの診療画像所持も ｢性的欲求のために悪用 言語道断｣ 名古屋地裁 判決によりますと、名古屋市南区の無職･加藤大地被告（41）は、おととしから去年にかけて、当時6歳～8歳の女の子5人に対し、あわせて9回にわたりわいせつな行為を