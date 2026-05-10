◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（１０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・周東佑京外野手が３回に本盗を決めた。２点を追う３回１死一塁、周東が右翼フェンス直撃の適時三塁打で１点を返した。次打者の近藤は二飛となり、２死三塁。柳田への初球、三塁走者の周東は大きくリードを取った状態から本盗。ロッテの先発・毛利が急いで本塁に送球し、捕手・松川がタッチを試みたが、ボールがこぼれてセーフになった。試合