5月7日、女優の大河内奈々子が離婚していたことが『女性セブンプラス』によって報じられた。彼女にとって2度目の離婚に、世間は騒然となった。大河内は、2006年に俳優で脚本家の宅間孝行さんと結婚。2008年に長男を出産した後、2012年5月に離婚した。その後、2014年に年下の一般男性と再婚した。「同誌によると、結婚後はだんだんとすれ違いが増え、離婚の決定的な要因は『子供が欲しい』という相手の思いを告げられたことだっ