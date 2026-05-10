インフルエンサー・実業家の上原亜衣（33）が10日、自身のXを更新し、「ご報告」を行った。【写真】上原亜衣「ご報告」＆近影上原は「4年半続けてきたコンカフェの経営・プロデュースを退くことにしました」と発表。理由について「ここ最近自分自身もっとメディアに出てセカンドキャリアや女性として人としていろんな挑戦をしていく姿を発信することで誰かの悩みや迷いのヒントになれたらと思うようになったからです」と説明し