ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船は、日本時間のきょうスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に寄港します。これに先立ち、WHO=世界保健機関のテドロス事務局長が現地を視察しました。WHO・テドロス事務局長「この病気は新型コロナではない。地元住民へのリスクは低いです」9日、テネリフェ島に到着したWHOのテドロス事務局長はこう述べた上で、島の住民に対し「我々の言葉を信頼して欲しい」と呼びかけました。記者