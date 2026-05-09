【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は８日午後（日本時間９日未明）、ＳＮＳへの投稿で、ロシアとウクライナ双方が５月９〜１１日の３日間、一時停戦すると発表した。１０００人規模の捕虜交換も行われるとしている。トランプ氏は自身が一時停戦を要請し、ロシアのプーチン大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が同意したと説明した。停戦が「非常に長期にわたる戦争の『終わりの始まり』になる