漫画家
『漫画家』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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元でんぱ組・鹿目凛が漫画家として再出発、毒親やルッキズムに切り込む
毒親やぶつかりおじさん等の社会テーマを4コマ漫画で描き10万いいねを獲得
集英社オンライン
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家族LINEに本音を誤爆で大焦り「消せない…」外面の良い義母の末路
義母が本音を家族LINEに誤爆し、夫と義父がその内容を見て事態が一変した
女子SPA！
2026年8月7日
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北欧女子驚いた日本人の血液型話
レタスクラブ
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深夜アニメ「ヤニねこ」の注射シーンをめぐりBPOで議論
7月28日の青少年委員会で「表現の自由の範囲内」とする意見が多数を占め討論には至らず
J-CASTニュース
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はるな愛が映画「となりのとらんす少女ちゃん」で自身初の母親役に挑戦
トランスジェンダーの中学生が未来の自分と対話し自分らしい生き方を探す物語で
オリコンニュース
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映画ちいかわが描くかわいい世界観に潜む人間社会への皮肉
中山淳雄氏によると、ファンシーな世界観に潜む弱肉強食の不条理さが大人にも刺さる要因だという
プレジデントオンライン
2026年8月6日
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「電影少女」「I’s」などの漫画家・桂正和氏の投稿 ネットで衝撃の声
スカートを下から覗くアングルで描いたイラストに独自のこだわりを語った
オリコンニュース
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バンコクの電車の優先席に僧侶マーク、タイ社会の尊敬が反映されていた
まいどなニュース
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現役僧侶が明かした修行中の質素な食事、漫画がXで1万いいねを集める
現役僧侶への取材をもとに修行中の質素な食事を描いた内容で1万超いいねを獲得
オトナンサー
2026年8月4日
2026年8月3日
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小学館が性加害漫画家を別名で起用、第三者委が人権侵害と批判
ABEMA TIMES
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『ヤン先輩』作者が信頼関係の破綻を理由に連載中止を発表
スクウェア・エニックスとの信頼関係破綻が原因とのことで、15話?で連載を中止
オリコンニュース
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小学館のマンガワン問題、第三者委が意思決定の記録不備を指摘
危機管理体制の整備は評価される一方、意思決定の記録が残されていなかったと指摘
スポニチアネックス
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小学館「マンガワン」問題 調査過程でホットラインに44件の相談
取引先による性加害等が疑われる類似事案が数件確認されたとのこと
スポニチアネックス
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小学館の不祥事巡り第三者委が調査結果を報告、編集長への権限集中を問題視
編集長に権限が集中し人権リスクを組織管理できなかったと指摘された
スポニチアネックス
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小学館が第三者委の調査結果を公表、人権意識の不足を認め謝罪
第三者委員会の調査報告書106ページ分を公式サイトで公開し謝罪している
スポニチアネックス
2026年8月2日
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「刃牙」作者の板垣恵介氏「ONE PIECEカード」のイラストを担当
板垣恵介氏が描きおろした「百獣のカイドウ」のカードが収録されることが決定
オリコンニュース
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『孤独のグルメ』原作者・久住昌之が崎陽軒の新作「ギヨウザ」を試食
日刊SPA!